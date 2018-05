Fiera dei francesi al capolinea: affitti non pagati, chiesto il fallimento

di Mauro Giacon

PADOVA - Comune, Provincia e Camera di Commercio, riuniti in, società che partecipa con una azione (5 euro) nella spa di Padovafiere, ha dato mandato ai propri legali di depositare l’istanza di fallimento per insolvenza della società, di cui è titolareDa quasi due anni i francesi non pagano il canone (1,5 milioni l’anno più 500mila di manutenzioni) lamentandosi che è troppo alto. A vantare crediti nei confronti di Gl Events è anche Geo, la società padovana che da settembre 2016 è subentrata con un contratto di affitto di ramo d’azienda nell’organizzazione delle manifestazioni:tra lavori e altre pendenze. Con i soci pubblici e la stessa Geo c’è un accordo pronto da febbraio per risolvere la situazione, ma i francesi non lo hanno firmato. Se non lo faranno prima dell’assemblea dei soci dell’Immobiliare la procedura diventerà operativa.