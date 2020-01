Festival Show: caccia ai nuovi cantanti. Aperte le selezioni a Padova

PADOVA - È stato pubblicato il nuovo regolamento per partecipare al concorso che porterà dodici giovani artisti a cantare sul palcoscenico dell’edizione 2020 di Festival Show. Condivideranno il palcoscenico con i grandi artisti durante tutto l’arco della prossima estate.

Festival Show è diventato l’evento musicale dell’estate in molte importanti città: da Jesolo a Mestre, da Padova a Bibione. Per quattro anni la finale della manifestazione si è tenuta all’Arena di Verona, riscuotendo un successo clamoroso per cast e pubblico. A settembre scorso l’epilogo del tour si è tenuto a Trieste. Dai giovani di Festival Show, in tanti anni, sono nate carriere luminose, fra tutte quella dei Modà. E quest’anno una dozzina di artisti che hanno partecipato alle selezioni per i Giovani di Sanremo 2020 arrivavano dalle file del casting di Festival Show.

Un’unica categoria di concorso, riservata a singoli e band dai 14 ai 45 anni di età. Dunque appuntamenti in tutte le regioni d’Italia davanti alle commissioni artistiche ma anche sul web, caricando il video o l’audio della propria esibizione live. Tutte le info sono disponibili in modo dettagliato su casting.festivalshow.it. Almeno trenta location, che saranno rese note proprio attraverso il sito, ospiteranno gli ascolti da gennaio a fine aprile. A valutare i candidati saranno addetti ai lavori. Le audizioni sono aperte a interpreti, band, rapper, trapper e cantautori. Per parteciparvi è necessario iscriversi online dal sito casting.festivalshow.it. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 04237367.

Artisti singoli e band potranno partecipare ai casting presentando una canzone inedita oppure una cover, essendo l’audizione un momento di valutazione tecnica. Tutti i candidati d’Italia ritenuti idonei, che quindi supereranno il primo turno, saranno poi convocati alle finali nazionali, in programma dall’8 al 10 maggio al Palaexpomar di Caorle. Qui una nuova commissione artistica di qualità sceglierà i dodici partecipanti al tour dell’estate.

