Pinelli eletto vicepresidente del Csm: l'avvocato vicino alla Lega passa al terzo scrutinio. Zaia: «Lavora con passione e competenza»

PADOVA - Al terzo scrutinio l'avvocato padovano Fabio Pinelli, vicino alla Lega, è stato eletto vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura. Ha ottenuto 17 voti. «Cerchiamo di essere credibili, trasparenti, mai obliqui nell'interesse del Paese - ha detto subito dopo lo spoglio Pinelli - Orienterò ogni mio comportamento nell'interesse del Paese con la guida e il faro del presidente della Repubblica. Anche a chi non mi ha votato dovrò garantire ascolto, perchè il comportamento del Csm sia orientato sempre verso scelta condivise meditate. Ringrazio la parte politica che ha ritenuto di potere spendere e investire, con una candidatura in Parlamento, su una figura non politica e indipendente. Cercherò di portare avanti il mio dovere tenendo alti i valori della Costituzione». L'avvocato si è detto «emozionato e onorato», per «l'incarico gravosissimo».

«Desidero ricordare il ruolo di questo Consiglio, organo di garanzia che la Costituzione colloca a presidio dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura. A lei spetta il compito di favorire la coesione dell'attività del Consiglio. L'adozione di delibere condivise, ne rende più efficace ed autorevole il percorso» ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. «Sono certo che ogni consigliere conti di svolgere il proprio ruolo con piena lealtà verso le istituzioni. Il ruolo di componente del Consiglio superiore interpreta una funzione di garanzia e al contempo di grande responsabilità ed equilibrio tra i poteri costituzionali - ha continuato Mattarella - Componenti togati e non togati si distinguono soltanto per la loro provenienza, ma hanno le medesime attribuzioni nella gestione della complessa attività che è a loro rimessa».

Chi è

Avvocato di diversi esponenti della Lega, ma anche socio con Luciano Violante della Fondazione Leonardo e di ItaliaDecide, associazione per la qualità delle politiche pubbliche. Il nuovo vicepresidente del Csm Fabio Pinelli ha fama di tecnico con relazioni politiche trasversali. Ha 57 anni, è nato a Lucca, ma è padovano di adozione. Laureato in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Milano, dal 1997 è iscritto al Foro di Padova e dal 2010 anche all'Albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori. È specializzato nel diritto penale dell'economia ma la sua attività difensiva è variegata. È l'avvocato di Armando Siri, che da sottosegretario nel governo Conte 1 fu costretto a dimettersi per un'indagine di corruzione, e di Luca Merisi, l' ex guru social della Lega. E assiste la Regione Veneto di Luca Zaia nel maxi processo sull'inquinamento Pfas nelle province di Vicenza, Verona e Padova. È anche legale di Paolo Berizzi, il giornalista di Repubblica oggetto di pesanti minacce e diffamazioni. E davanti alla Corte costituzionale rappresenta il Senato nel conflitto con i pm di Firenze titolari dell'indagine Open a carico di Matteo Renzi. ​Fino alla sua nomina era l'avvocato del sindaco di Padova, Sergio Giordani, doveva difenderlo dall'accusa di concussione in merito all'inchiesta sullo stadio Euganeo. Tutti procedimenti che ora dovrà necessariamente lasciare.

Le reazioni

«Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, rivolge all'avvocato Fabio Pinelli, neo eletto vice presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, gli auguri di ottimo lavoro, nella certezza della leale collaborazione col governo per migliorare la giustizia in Italia». Così in una nota di Palazzo Chigi.

«Formulo i miei migliori auguri di buon lavoro nel nuovo prestigioso incarico all'avvocato Fabio Pinelli. Un professionista che ha scelto il Veneto come sede della sua attività professionale, una figura che ha rappresentato anche con passione e competenza importanti iniziative in ambito culturale sui temi giuridici. Doti che, insieme all'esperienza forense, certamente saranno un bagaglio importante nel nuovo prestigioso impegno alla vicepresidenza dell'organo di autogoverno della Magistratura». Così il Presidente del Veneto, Luca Zaia.

«Congratulazioni e buon lavoro al vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, avvocato Fabio Pinelli, eletto oggi. Ho molto apprezzato le sue prime dichiarazioni. Ora c'è bisogno di una nuova stagione e di scelte condivise e trasparenti, nell'interesse del Paese». Lo ha dichiarato Andrea Ostellari, sottosegretario di Stato alla Giustizia e senatore Lega.

«Con l'elezione di Fabio Pinelli, del Foro di Padova, alla vicepresidenza del Csm in un momento in cui il trevigiano Carlo Nordio è il Ministro di Giustizia, possiamo ben dire che il Veneto diventa centrale nella riforma della Giustizia». Lo afferma in una nota il presidente del Consiglio regionale, Roberto Ciambetti. «Al neo eletto, intanto - prosegue Ciambetti - le mie congratulazioni, con la certezza che darà il massimo di sé in questo alto quanto delicatissimo ruolo istituzionale. Un uomo di grande cultura e autorevolezza come l'avvocato Pinelli in un ruolo chiave in una stagione che tutti speriamo essere di svolta per la Giustizia e l'intera società italiana. Già nel breve saluto al momento della sua elezione, ha dato un chiaro segnale della sua onestà intellettuale dicendo di voler agire nell'interesse del Paese, confidando in scelte meditate e condivise da parte dell'organo di garanzia dell'autonomia e indipendenza dei magistrati. Ho trovato importante anche la sua citazione dal giudice Rosario Livatino, come emblematiche - conclude - sono state le parole con cui il presidente Mattarella ha commentato l'elezione di Fabio Pinelli».

«Auguri di buon lavoro all'avvocato Fabio Pinelli che, con la sua indiscussa professionalità, è appena stato eletto come vicepresidente del Csm. Un'elezione che ha visto la compattezza dalle forze di maggioranza. È stato cosi premiato l'impegno di un tecnico, del quale ho sincera stima, che ora avrà il compito di fare squadra con tutti i componenti del Consiglio che saranno chiamati a dare autorevolezza a questo organo di garanzia che la Costituzione colloca a presidio dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura. Buon lavoro Fabio a te e a tutto il Consiglio Superiore della Magistratura». Lo afferma, in una nota, Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia e presidente di Coraggio Italia.

«Congratulazioni a Fabio Pinelli, eletto vice presidente del Consiglio superiore della magistratura. Il Csm, come ha ricordato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è chiamato a obiettivi importantissimi da perseguire con obiettività e concretezza, e al vice presidente spetta il compito di favorire la coesione, rappresentando tutto il Consiglio. Auguri e buon lavoro a Fabio Pinelli». Lo afferma in una nota Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento.