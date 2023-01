L'avvocato padovano Fabio Pinelli eletto membro laico nel Consiglio superiore della magistratura

PADOVA - L'avvocato padovano Fabio Pinelli è stato eletto dal Parlamento come membro laico del Consiglio superiore della magistratura. «Sentiti auguri di buon lavoro per il prestigioso incarico che saprà ricoprire con competenza e autorevolezza nell'interesse della giustizia» è il messaggio dell'Ordine degli avvocati. Questo significa che Pinelli non potrà più rappresentare Sergio Giordani nel procedimento per concussione riguardo il cantiere della curva sud dello stadio Euganeo. È probabile che il mandato passi a un altro avvocato del suo studio.

Chi è

Fabio Pinelli si è laureato in Giurisprudenza all'Università di Milano ed è iscritto all'Ordine degli avvocati di Padova dal 1997. Dal 2010 è iscritto all'Albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori.

Pinelli è specializzato in diritto penale dell'economia ed è anche professore a contratto all'Università Ca' Foscari.