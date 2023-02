PADOVA - Dove abbia dormito e chi lo abbia protetto per oltre una settimana rimane un mistero, ma intanto il ragazzino evaso dalla cella di sicurezza della Polizia locale è stato ritrovato e rispedito dietro le sbarre. Gli agenti del reparto di polizia giudiziaria hanno identificato ieri all’ora di pranzo il diciassettenne tunisino senza fissa dimora che sabato 5 febbraio era riuscito a scappare dal comando di via Liberi all’Arcella con la scusa di dover andare in bagno. Era fuggito a piedi nudi ed evidentemente non aveva fatto poi così tanta strada visto che ieri i vigili lo hanno fermato nuovamente davanti al Mc Donald’s nell’area della stazione.

La fuga

Maglione verde, pantaloni grigi, piedi nudi e una vistosa ferita alla gamba conseguenza di un recente incidente. Era scappato così, facendo perdere le proprie tracce nel buio della notte, dopo aver chiesto di andare in bagno ed essere riuscito a divincolarsi dal controllo degli agenti. Il giorno prima era finito in cella di sicurezza perché, fermato dopo un incidente in bicicletta, era risultato destinatario di un ordine di carcerazione della Procura dei Minori. E proprio ad una struttura per minori è stato destinato ieri sera, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’episodio aveva creato parecchia fibrillazione all’interno del corpo della Polizia locale di Padova e in municipio era stato diffuso pure un volantino anonimo che ricostruiva i dettagli dell’evasione sottolineando anche relative responsabilità.

Ritrovato

Sabato 5 febbraio è successo tutto poco prima di mezzanotte. Il giovane ha chiesto di andare in bagno per i propri bisogni fisiologici riuscendo così a sottrarsi al controllo degli agenti. Non ha avuto bisogno di chissà quale fuga spettacolare: è riuscito a scappare da una delle porte del comando. Dalla centrale della polizia locale di Padova è partita immediatamente una nota informativa diretta alle centrali operative delle altre forze dell’ordine ma anche al Suem 118 e al pronto soccorso di Padova. Le ricerche si sono intensificate fin da subito nell’area nord della città ma anche fuori provincia perché il ragazzino poteva essere salito su un treno o su un autobus diretto in un’altra città. No, nessuna fuga chissà dove. Il ragazzino era ancora lì, nell’area della stazione, dove bivaccano decine di suoi coetanei connazionali. Immediata la nuova nota informativa inviata alle altre centrali operative: ritrovato e portato nuovamente in carcere. Caso chiuso.