«Solido il bilancio di Etra, 175 milioni di euro di ricavi per il 2022 e investimenti per 75 milioni di euro. I Comuni soci hanno deciso di reinvestire in azienda 8,5 milioni di utile d’esercizio. Il valore economico generato e distribuito è del 75% sul territorio regionale e, di questo, il 45% è nelle province di Padova e Vicenza. Per il servizio idrico integrato investiamo 91 euro pro capite, dato estremamente positivo se si confronta con la media italiana dei gestori, ferma a 50,8 euro. I dipendenti sono un migliaio, nel 2022 le nuove assunzioni sono state 114 tra sostituzioni, lavoratori temporanei e inserimenti aggiuntivi, e da un anno a questa parte sono tornati a sorridere, prova ne è la partecipata cena prenatalizia».

CLIMA SERENO

Soddisfatto e felice nei numeri e nello spirito Flavio Frasson, presidente del Consiglio di gestione della multiutility Etra. Ha tracciato il bilancio dell’attività del 2022 e le linee programmatiche del 2023, assieme a Morena Martini, presidente del Consiglio di sorveglianza Etra, Antonella Argenti, presidente del Consiglio di Bacino Brenta Rifiuti, Luca Pierobon, presidente del Consiglio di Bacino Brenta Idrico, Domenico Lenzi, direttore generale, e Giuseppina Cristofani, dirigente del Consiglio di Bacino, oltre ad altri consiglieri e dirigenti d’area.

Un 2022 impegnativo non solo per l’uscita dalla pandemia, ma anche per la nuova organizzazione aziendale nel segno della massima trasparenza, con un clima più sereno e quindi produttivo. Nuovo piano triennale di premialità sul merito, di concerto con i sindacati. Le bollette di Etra sono le più basse del Veneto e tra le più basse in Italia (dati 2021). Il costo medio annuo del servizio ambientale è di 181 euro contro una media italiana di 318 euro, mentre il costo medio del servizio idrico è di 298 euro, contro una media di 317 euro.

LE VOCI

«Squadra protagonista di una fase storica importante per una società in forte crescita e consolidamento restituisce la soddisfazione di un impegno importante del Comitato Bacino Brenta per i rifiuti che presiedo - evidenzia Argenti - abbiamo garantito al territorio e ai nostri cittadini, per i prossimi quindici anni, un servizio efficace, efficiente, di convenienza economica e fortemente attento ad ogni tema di tutela ambientale. L’impegno è nella costruzione di un percorso partecipativo per rendere la tariffa sempre più a misura dei cittadini virtuosi, per cui chi produce meno rifiuti, pagherà meno. Andremo a confrontarci con le Amministrazioni, le associazioni dei consumatori e di categoria per migliorare gli obiettivi di riduzione della produzione del secco e aumento della differenziata».

«Registriamo, finalmente, una ripresa degli investimenti nel servizio idrico rafforzata dalle importanti istanze su diverse linee del Pnrr - sottolinea Pierobon - il dato che più mi conforta è la lenta e progressiva riduzione delle perdite acquedottistiche, progetto al centro delle richieste Pnrr, ma già sostenuto nel biennio scorso con fondi propri del Bacino che ha investito un milione di euro. Agiamo per la salvaguardia dell’acqua che deve rimanere pubblica. Primi a livello regionale e forse nazionale, abbiamo ottenuto la prima approvazione delle aree di salvaguardia delle fonti idropotabili. Ci siamo proposti alla Regione come ente responsabile delle misure di conservazione dell’area naturalistica del Brenta».

La perdita media delle condotte è del 36%. I progetti in corso puntano a ridurla almeno del 10% in 4-5 anni con forti investimenti. Tra i risultati ottenuti da Etra nel 2022, la produzione di biometano dal rifiuto umido, l’estensione delle condotte delle reti idriche per 14 km e delle reti fognarie per 10 km, il miglioramento in qualità e quantità della raccolta rifiuti raggiungendo il 76,7% di differenziata, verso l’obiettivo regionale dell’84% nel 2030.