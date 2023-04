Este, è morto in ospedale l'uomo che aveva minacciato gli assistenti sociali con un'ascia

ESTE (PADOVA) - È morto improvvisamente all'ospedale di Schiavonia l'uomo che lunedì mattina, 17 aprile, si era presentato ai servizi sociali di Este armato di ascia. Si chiamava Moreno Formaggio, aveva 67 anni ed era ricoverato al reparto di Psichiatria a causa delle sue precarie condizioni mentali. Una morte improvvisa, che i fratelli dell'uomo stanno vivendo come un fulmine a ciel sereno: Formaggio soffriva di qualche patologia fisica, ma la sua salute non sembrava in pericolo. In città, l'uomo era piuttosto conosciuto e ogni tanto andava in centro per prendere un caffè al bar e incontrare alcuni amici. Moreno Formaggio era ricoverato da lunedì mattina in conseguenza della tentata aggressione agli assistenti sociali, per la quale era stato denunciato per minaccia aggravata e porto abusivo d'arma, un'accetta con un manico lungo un metro. Aveva un appuntamento con i dipendenti comunali, ma visto il suo atteggiamento alterato non gli era stato consentito di accedere. Per fermarlo, erano intervenuti i carabinieri della Radiomobile di Este e il personale medico del Suem. Poi, aveva acconsentito al trasferimento in pronto soccorso.