Notte brava di un 50enne: si denuda davanti a minori e fa loro proposte sessuali, poi ferisce un agente

PADOVA - Faceva proposte a sfondo sessuale a dei ragazzi in strada. Sono intervenute due pattuglie in zona Arcella per fermare un padovano di 50anni, che è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficlale e indagato per atti osceni in luogo pubblico, aggravati dalla presenza di minori. Durante la notte la segnalazione da via Vecellio da parte di un passante: un uomo seminudo in strada era intento ad atti erotici alla presenza di minori. Gli agenti, piombati sul posto, hanno subito individuato l'uomo, in stato di evidente stato di alterazione psichica dovuta alla probabile assunzione di sostanze stupefacenti.



Durante l'identificazione il 50enne ha opposto resistenza, mettendosi a inveire contro gli agenti e proferendo parole volgari, oltre a dare inizio ad una vera e propria colluttazione con uno degli agenti che, riportando escoriazioni e varie contusioni al braccio e alla gamba, è stato portato al pronto soccorso e dimesso con prognosi di 6 giorni. Intanto i poliziotti soccorrevano i minori che, assistiti dai loro genitori, hanno sporto denuncia in quanto vittime degli atteggiamenti spudorati dell’uomo che aveva anche iniziato a fare delle avance ai ragazzi, dicendo parolacce e chiedendo loro di seguirlo a casa sua, il tutto mentre si abbassava gli slip mostrando i genitali.



Bloccato e ammanettato, il padovano ha proseguito a dimenarsi e a scalciare la porta del mezzo di servizio, oltre a colpire con la testa la paratia che separa la cella di sicurezza posteriore dall'abitacolo.

Dopo il rito direttissimo tenutosi in mattinata è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per quattro volte la settimana. Ultimo aggiornamento: 20:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA