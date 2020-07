Ubriaco e con i pantaloni abbassati: un giovane denunciato dalla polizia

PADOVA - L'aggressione notturna al guardiano, ma non solo. Gli uomini delle Volanti l'altro ieri sono intervenuti ai Giardini dell'Arena anche per un massiccio controllo delle presenze. Hanno denunciato un giovane marocchino di vent'anni sui cui gravava un divieto di ritorno nel Comune di Padova. I controlli della polizia si sono poi estesi all'area vicino alla stazione dove è stato pizzicato e denunciato un rumeno di 59 anni già colpito da Daspo umano ma ancora in città come se niente fosse.

In via Belzoni, piena zona universitaria, sempre gli agenti della questura alle quattro del pomeriggio hanno fermnigeriano_pantaloni_abbassati:_ato un nigeriano di trent'anni trovato ubriaco e con i pantaloni abbassati. Ha pure un divieto di dimora nel Comune di Padova. È stato portato in ospedale per accertamenti e poi è stato denunciato.

Sopralluogo della polizia anche alla tabaccheria di via Pescarotto, sempre nell'area nord della città, dove ignoti hanno tentato di forzare senza riuscirci il distributore automatico di sicurezza.

Dopo il lungo periodo destinato principalmente ai controlli sul rispetto delle normative anti-Covid, la polizia è tornata a pieno regime con l'attività di contrasto alla criminalità. (g.pip.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA