Sit-in per l'emergenza climatica: otto attivisti seduti in strada bloccano il traffico

PADOVA - Otto attivisti di «Ultima Generazione», movimento nato come costola del più vasto raggruppamento europeo contro il climate change «Extintion Rebellion», hanno bloccato questa mattina a Padova il traffico in Via Venezia e Corso Milano. «Un'azione di disobbedienza civile e non violenta» scrivono in una nota. Ragazzi e ragazze si sono seduti in mezzo alla strada con striscioni e cartelli, che recitavano gli slogan slogan: Emergenza climatica ed ecologica, Ultima Generazione, Non fossilizzarti, unisciti a noi. «L'iniziativa - rivendica il movimento - è espressione di una strategia di lotta portata avanti dalla campagna fin da dicembre 2021, in cui in 2 settimane, si sono susseguiti 9 giorni di blocchi stradali in strade extraurbane della capitale. Con questo blocco, si vuole ribadire la volontà di andare avanti, fino a quando le 2 richieste della campagna non saranno accolte dal governo». La protesta di questa mattina è stata messa in atto in vista dell'appuntamento del 9, 10 e 11 maggio al Centro San Gaetano di Padova, dal titolo «Due Zerocinque Zero», in cui si parlerà di approvvigionamento energetico e transizione ecologica, e dove è previsto un intervento del Ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani.