Elicottero disperso, il pilota è il padovano Corrado Levorin: ecco chi è

PADOVA - Corrado Levorin, 33 anni, era un pilota esperto. Dalla mattina di ieri, 9 giugno, l'elicottero che pilotava con a bordo altre sei persone non si trova più. È sparito nel nulla. Levorin ha sempre nutrito una grande passione per il volo. Originario di Polverara, il 33enne ha studiato per diventare pilota a Lugo di Romagna, alla scuola nazionale elicotteri Guido Baracca. Un'amore per i cieli, il suo, che lo ha spinto a non accontentarsi della licenza da pilota. Voleva che anche altri godessero del piacere di guardare da vicino le nuvole così ha continuato a studiare ottenendo la licenza di pilota commerciale, potendo così trasportare passeggeri oltre che fare l'istruttore. Levorin lavora per la Avio Helicopters Srl, società di trasporto con sede a Thiene che noleggia elicotteri per il trasporto di persone o merci e anche per servizi fotografici panoramici. Levorin non aveva solo la passione per il volo ma anche per il basket: ha giocato con la Virtus Padova, con il Due Stelle Brugine fino a fondare con alcuni amici l'Atletico Modigliani.

Dalla mattina di ieri di lui e dei sei passeggeri si sono perse le tracce. L'atterraggio era previsto a Treviso per le 10.30 ma l'elicottero non è mai arrivato. Le ricerche si sono concentrate sulla zona del crinale tra San Pellegrino in Alpe, Pievepelago e Piandelagotti. Nella notte ci sarebbe stato un forte temporale. I passeggeri che al momento risultano dispersi assieme a Corradin sarebbero quattro cittadini turchi e due libanesi, che erano attesi in mattinata a Castelminio di Resana, in provincia di Treviso, dove avrebbero dovuto visitare la Roto Cart, un'azienda specializzata nella produzione di carta per usi domestici.