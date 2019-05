Il "gigante" del Nilo torna a Padova, mostra sullo scopritore delle tombe dei faraoni

di Mauro Giacon

PADOVA -torna nella sua città. A raccontarci di quella volta che, nel 1816, scavando per settimane nella sabbia che la ricopriva, individuò per primo l'entrata alla tomba di Chefren, a Giza (quel posto celeberrimo con le tre piramidi e la sfinge). Oppure di quando trasportò in Inghilterra, da Tebe, il colosso di Memmone, cioè il busto di Ramses II, che pesava sette tonnellate e nessuno sapeva come spostare. E ancora come fece a trovare nel 1817, nellla Valle dei re, la tomba del faraone Sethi I, il padre di Ramses II, con undici stanze interamente affrescate e un sarcofago di alabastro finemente scolpito. Sensazionale.