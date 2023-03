Edoardo, morto a 18 anni dopo l'allenamento di boxe: funerale fissato per venerdì 10 marzo

ESTE (PADOVA) - Sono previsti per venerdì i funerali di Edoardo Zattin, il 18enne di Este morto il 24 febbraio mentre si allenava a boxe. Si celebreranno alle 15 alla chiesa di S. Girolamo, nella parrocchia del Meggiaro dove il ragazzo era cresciuto e coltivava le amicizie più intense. Intanto, le indagini della procura di Padova proseguono per acclarare le cause del decesso, con il pubblico ministero Maria d'Arpa che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti. Ma l'esame autoptico effettuato venerdì non ha ancora fornito risposte. In quella sede, non era stata acquisita tutta la documentazione medica e i consulenti d'ufficio e di parte si incontreranno nel fine settimana per fare il punto. L'unica certezza è che Edoardo ha riportato un trauma cranico sopra l'orecchio sinistro, nella regione parietale. Quando e dove deve essere ancora chiarito.



La data più plausibile è mercoledì 24 febbraio, quando il ragazzo si era allenato a boxe in una palestra di Monselice. Tutto parte dal presupposto che Edoardo abbia ricevuto un pugno, ma lo "sparring partner" che si allenava con lui ha sempre negato di aver colpito la vittima e non vi sarebbero testimoni. Fatto sta che improvvisamente Edoardo è crollato, «dopo essersi soffiato il naso» riferisce il suo allenatore Simone Lazzarin. I soccorsi erano stati chiamati da un collaboratore della palestra, che non avrebbe assistito alla scena ma avrebbe comunque paventato un probabile pugno. Nel primo verbale di pronto soccorso è stato infatti scritto "trauma cranico", ma non è possibile stabilire se effettivamente sia così. Trasportato d'urgenza a Padova, Edoardo è stato operato per ridurre l'ematoma: per farlo, però, i medici hanno dovuto intaccare l'osso. G.B.