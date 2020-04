Fermato e denunciato dopo aver ceduto cocaina al connazionale maghrebino

PIOVE DI SACCO - Residente a Piove di Sacco, nato in Marocco nel 1979, F.Y. è stato individuato come spacciatore dai carabinieri e autore della cessione di un grammo di cocaina a un connazionale, residente a Brugine e nato nel 1977. I militari piovesi stavano svolgendo un servizio per il contrasto agli spacciatori. Il "cliente" aveva addosso la droga, appena ricevuta, ed è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacenti. Poi la perquisizione al domicilio dell'indagato: qui i carabinieri hanno ritrovato una somma ragguardevole, di 8.100 euro, risultata provento dell'attività di spaccio, e tre telefoni cellulari. Tutto è stato sottoposto a sequestro. © RIPRODUZIONE RISERVATA