Perde il controllo della carrozzina sulla ciclopista e finisce nel canale

VIGODARZERE - Disabile perde il controllo della carrozzina mentre si trova sulla pista ciclabile adiacente al Muson dei Sassi, nel Comune di Vigodarzere, e ruzzola lungo il pendio, fermandosi a qualche metro in uno scolo pieno d’acqua.

È stato soccorso prima da alcuni passanti, che hanno dato l’allarme, e poi dai vigili del fuoco accorsi sul posto. La squadra arrivata da Padova, insieme con il personale sanitario della Croce Rossa, ha liberato l’uomo dalla dalle cinture della carrozzina. Una volta stabilizzato è stato riportato in strada per poi venire trasferito all'ospedale per ulteriori controlli.

