Noventa Padovana. In coma dopo l'incidente in scooter, Denis Cacciatori si è risvegliato

NOVENTA (PADOVA) - Il presidente della Casa di Riposo Denis Cacciatori si è svegliato dal coma e il suo quadro clinico è in lento, ma progressivo miglioramento.

La notizia, che già era nell'aria da 24 ore, è stata ufficializzata oggi 1 agosto dagli stessi vertici della Casa di Riposo di Noventa Padovana dove Cacciatori è presidente, appena rieletto per il secondo mandato dopo i positivi risultati ottenuti nel precedente mandato.

A seguito dell’incidente stradale del 9 luglio, Denis Cacciatori è finito in Rianimazione. In sua assenza, Lucia Soattin, assumerà temporaneamente le funzioni di presidente per garantire la continuità delle attività della Casa di Riposo di Noventa Padovana.

Dopo soli 4 giorni dalla sua rielezione all’unanimità, è stato purtroppo coinvolto in un incidente stradale avvenuto domenica 9 luglio scorso, mentre si trovava in sella al suo scooter insieme alla moglie Maria Elisa Malgaroli, lungo l’autostrada A4 in direzione Milano. In seguito alla caduta, il presidente, ha riportato ferite multiple ed alcuni seri problemi fisici che inizialmente hanno destato non poche preoccupazioni. È stato ricoverato prima all’ospedale di Vicenza e poi in quello di Padova, dove si trova tuttora. Grazie alla buona risposta alle cure intensive, Cacciatori sta manifestando sostanziali miglioramenti di giorno in giorno che fanno ben sperare in una sua pronta e piena ripresa.