PADOVA - Nuovo mercoledì sera, stesso copione. La serata per antonomasia dedicata agli studenti universitari si è ripetuta, puntualissima, anche l’altro ieri in una delle sedi storiche della movida padovana: il Portello. E con essa si è ripresentato anche l’immancabile codazzo di polemiche da parte di chi in quella zona vive e si ritrova a fare i conti prima con il chiasso fino a tarda notte e poi con rifiuti e deiezioni per le...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati