Scontri vicino allo stadio Martelli, 10 Daspo per gli Ultras del Padova e 2 del Mantova

PADOVA - Il questore di Mantova Paolo Sartori ha emesso dodici Daspo nei confronti di altrettanti tifosi del Mantova e del Padova che domenica 7 novembre avevano dato origine a scontri, vicino allo stadio Martelli, prima della partita di Lega Pro. Il divieto di accesso alle manifestazioni sportive, che va dai 5 ai 7 anni a seconda del coinvolgimento delle singole persone, riguarderà due ultra del Mantova di 31 e 37 anni residenti in città e 10 del Padova tra i 21 e 47 anni, residenti a Padova (cinque) e nei paesi della provincia (due ad Abano Terme, e gli altri a Vigonza, Ponte San Nicolò, Villafranca padovana e Rubano).

I dodici sono stati anche denunciati per rissa, porto di oggetti atti ad offendere e per aver lanciato e utilizzato oggetti contundenti. «E' inammissibile - ha detto il questore - che un evento sportivo possa essere usato come pretesto, da parte di una minoranza di individui già noti alle forze dell'ordine, per porre in essere preordinati, organizzati atti di violenza. Solo grazie all'immediato intervento della polizia non si sono riscontrati feriti, ma l'episodio ha creato non pochi disagi e preoccupazioni tra la cittadinanza che abita nella zona».