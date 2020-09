Riapertura degli stadi, Il prof Andrea Crisanti tuona: «È da irresponsabili»

PADOVA - Coronavirus, Andrea Crisanti: «Riaprire gli stadi è da irresponsabili, ora dobbiamo metabolizzare l'apertura delle scuole e vedere come va». Così il professore di Microbiologia all'Università di Padova: «Le cose vanno fatte gradualmente - aggiunge - quando sento che gli stadi vanno riaperti perché il comparto muove un sacco di soldi penso che se poi andiamo verso una maggiore diffusione del virus la situazione potrebbe addirittura precipitare».

Crisanti, stadi riaperti solo con mille persone

«Se proprio vogliamo fare un gesto simbolico - rileva - riapriamoli con mille persone, oppure riapriamo con il 10% della capienza per almeno quindici giorni e vediamo che succede». Sulla questione Crisanti è categorico: «ripeto che riaprire gli stadi in questo momento in cui la priorità è la scuola - conclude - equivale a fare un triplo salto carpiato senza protezioni».

Crisanti: "Zaia ha vinto grazie a me". Il presidente veneto: "Si commenta da sè" PADOVA - "I veneti hanno premiato Zaia per come ha gestito l'epidemia, con tutti i meriti e le contraddizioni del caso. In una situazione disastrosa il presidente mi ha dato retta seguendo l'evidenza scientifica. Se non fosse stato per me Zaia avrebbe combinato un disastro.

