Andrea Crisanti dice sì al bollettino quotidiano: «Siamo in un'epidemia, serve trasparenza»

PADOVA - Andrea Crisanti torna a dire la sua, stavolta sui report giornalieri diffusi alla popolazione: «Visto che siamo in un'epidemia che interessa tutti quanti noi, penso che, per trasparenza, dobbiamo sapere tutto, perché tutti quanti noi dobbiamo essere in grado di poter valutare le misure che vengono prese. Dare numeri solo su ricoverati e decessi significa praticamente nascondere una parte importante della verità». Così Crisanti, direttore del Laboratorio di Microbiologia dell'Università di Padova, ad Agorà su Rai Tre, in merito all'ipotesi di rendere settimanale il bollettino sul conteggio dei contagi da Sars-Cov-2. «L'epidemia è un fenomeno complesso e si misura attraverso una serie di parametri che sono i casi giornalieri, le ospedalizzazioni, i decessi e l'indice Rt». Quindi ha aggiunto: «Non capisco quale sia la ratio di non comunicare alla popolazione, a un certo punto, il numero di casi. Siamo in una epidemia che interessa tutti, è assolutamente fuorviante questo discorso e non ci trovo nulla di epidemiologico».

APPROFONDIMENTI PADOVA Crisanti: «Vaccini, l'obbligo per gli over 50 non... VACCINO I virologi cantano "Sì sì Vax". Bassetti:... IL VIROLOGO Andrea Crisanti e le previsioni Covid nel 2022: ​ «Se andiamo...