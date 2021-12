Crisanti, Bassetti e Pregliasco cantano "Sì sì Vax": un invito a vaccinarsi sulle note di "Jingle Bells"

Tre tra i più noti virologi italiani in versione cantanti per spingere tutti a vaccinarsi, anche sotto le feste. Il "trio virologi" in questione è quello formato da Andrea Crisanti, Matteo Bassetti e Fabrizio Pregliasco, i quali hanno accettato l'invito di "Un Giorno da Pecora", la trasmissione di Rai Radio1 condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, ad interpretare il classico natalizio "Jingle Bells" in versione "pro vax".

Questo il testo della canzone:

«Sì sì sì sì sì vax vacciniamoci

se tranquillo vuoi stare i nonni non baciare

Sì sì sì sì sì sì vax vacciniamoci

Il covid non ci sarà più se ci aiuti anche tu

Se vuoi andare al bar felice a festeggiar

Le dosi devi far

Per fare un buon Natal

Mangia il panettone

Vai a fare l'iniezione

Proteggi gli altri oltre a proteggere anche te

Sì sì sì sì sì vax vacciniamoci

Con la terza dose tu avrai feste gioiose

Sì sì sì sì sì sì vax vacciniamoci

Il covid non ci sarà più se ci aiuti anche tu

Sì sì sì sì sì vax vacciniamoci

Per il calo dei contagi dosi anche i remagi

Sì sì sì sì sì vax vacciniamoci

Il covid non ci sarà più se ci aiuti anche tu».