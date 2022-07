Covid in Veneto, il bollettino di oggi, venerdì 8 luglio 2022. Ci sono 9.339 nuovi contagi e 2 vittime. Crescono gli attualmente positivi: sono 95.432 (+2.230 in 24 ore)

Covid in Veneto, il bollettino di oggi , venerdì 8 luglio 2022. Sono 9.339 i nuovi contagi da Coronavirus registrati nella nostra regione nelle ultime 24 ore, due le vittime ( il dato complessivo è di 14.847 decessi).



Il totale delle infezioni dall'inizio dell'epidemia sale a 1.926.234. Cresce il numero dei positivi che si attesta a 95.432 (+2.230). Sale anche il numero dei pazienti ricoverati in area medica, ora 831 (+3), cala quello riferito ai ricoverati in terapia intensiva, 39 (-2).

APPROFONDIMENTI 7 LUGLIO Covid Veneto, il bollettino di oggi, 7 luglio 2022. Nelle ultime 24... VENEZIA E' boom di positivi tra i camici bianchi: a casa con il Covid in... NEL PADOVANO Nuova ondata di contagi, 218 sanitari in isolamento e quasi 20mila... TREVISO Aumento dei contagi Covid: a rischio il recupero delle visite... LA RICHIESTA Covid. Veneto e Fvg: tamponi solo a chi ha febbre, mal di testa,...

Contagi nelle province del Veneto

Ancora una volta è a Padova che si trova il maggior numero di nuovi contagi, con 1.903 casi, segue Vicenza con 1.718, Venezia con 1.652. Treviso a stretto giro con 1.636, Verona con 1.498. Ci sono poi Rovigo, con 418 casi, e Belluno, con 328.