Covid Veneto, il bollettino di oggi, 7 luglio 2022. Nelle ultime 24 ore 10.052 contagi e 8 vittime. Padova sopra i 2mila casi

Covid in Veneto, il bollettino di oggi , giovedì 7 luglio 2022. Superano ancora il tetto dei diecimila i casi di nuovi contagi da Coronavirus nelle ultime 24 ore: 10.052 rispetto ai 10.745 di ieri. Sono invece 8 le vittime che porta il dato complessivo a 14.845. Il totale delle infezioni dall'inizio dell'epidemia sale a 1.916.895 . Cresce il numero dei positivi che si attesta a 93.102 (+4.990). Sale anche il numero dei pazienti ricoverati in area medica, ora 828 (+481), e quello riferito ai ricoverati in terapia intensiva, 41 (+5).

I contagi nelle province del Veneto

Padova detiene il record di nuovi contagi, con 2.114 casi, seguono sotto la soglia dei duemila Treviso, con 1.900 casi, Vicenza, con 1.807, Venezia, con 1.734, Verona, con 1.489. Mentre a Rovigo sono stati scoperti 479 nuovi positivi e a Belluno 319.