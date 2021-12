Annullato il corteo "no green pass" ad Abano dopo la protesta di albergatori e commercianti

ABANO - Salta la manifestazione dei "no green pass". L'appuntamento di domani con il corteo "no pass" ad Abano Terme non ci sarà. Il movimento veneto no green pass aveva ottenuto di poter sfilare nella cittadina termale dopo la stretta da parte delle autorità sulle manifestazioni a padova.

Ieri però ci sono state forti polemiche, in primis da parte del sindaco Barbierato nonché da albergatori e commercianti e stamattina è arrivato il forfait. Era stato proposto in alternativa un presidio statico ad Abano , ma i "no pass" hanno deciso di annullare tutto.