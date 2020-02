Coronavirus, Vo' Euganeo blindato: chiusi gli accessi. Gli 8 cinesi negativi al test

VO' EUGANEO (PADOVA) - Coronavirus a Vo' Euganeo: il paese viene blindato. Stanno iniziando a chiudere le strade che portano a Vo'. Le forze dell ordine stanno provvedendo a organizzare i blocchi. I residenti potranno approvigionarsi solamente all'interno del market di Vo', in piazza, davanti al municipio anche se al momento serpeggia la paura che le scorte non bastino.

Gli 8 pazienti cinesi di Vo' negativi al test

«Gli otto cinesi indagati dal punto di vista clinico hanno dato esito negativo». Lo ha detto il Governatore del Veneto Luca Zaia in riferimento alle otto persone che «potevano essere la pista per il paziente zero di Vo'. È una cosa positiva per la loro salute, ma ciò non ci permette di dare risposte sul come sia giunto il virus che si dimostra ancora più ubiquitario». «Siamo preoccupati perché - ha proseguito - quello che sembrava un caso isolato coinvolge ora Lombardia, Veneto, l'Emilia Romagna, il Piemonte».

Ultimo aggiornamento: 12:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA