Coronavirus. Tribunale di Padova, processi bloccati da lunedì 9 marzo fino al 31

PADOVA - Il tribunale di Padova blocca i processi da lunedì prossimo 9 marzo al 31 marzo: le udienze civili e penali saranno rinviate, fatto salve le udienze urgenti (per esempio quelle con detenuti con scadenza termini detenzione relativamente prossima).



La decisione è stata presa questa mattina alla presenza del presidente del tribunale di Padova Caterina Santinello, del capo della procura Antonino Cappelleri, della procuratrice aggiunta Valeria Sanzari, del presidente della sezione penale del tribunale di Padova Nicoletta De Nardus e del presidente dell'ordine degli avvocati Leonardo Arnau.



Per le udienze civili le comunicazioni verranno inviate in via telematica, per quelle penali si terranno solo udienze di rinvio. Il documento ufficiale che metterà nero su bianco la direttiva con precisione e che ha visto tutte le parti in accordo per evitare assembramenti di persone e andare incontro alle linee guida del ministero della Sanità, verrà diffuso domani. © RIPRODUZIONE RISERVATA