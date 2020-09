L'immunologa Viola: «Dimezzare la quarantene da 14 a 7 giorni, solo per alcuni casi»

PADOVA - Dimezzare la quarantena da 14 a 7 giorni anche in Italia, come in Francia? «Non credo che sia possibile farlo per tutti. Potrebbe funzionare per alcuni soggetti, ma rischieremmo di mettere in circolazione delle persone ancora positive» al coronavirus Sars-CoV-2. «Io assocerei questa cosa ai test rapidi: con due test rapidi ripetuti ogni 24 ore», la quarantena «si potrebbe accorciare». È il parere di Antonella Viola, immunologa dell'università di Padova, intervenuta ad 'Agorà' su Rai 3. Ultimo aggiornamento: 11:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA