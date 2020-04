Il concerto a sorpresa di Benedetta sul terrazzo di casa: la diretta social raggiunge 50mila fan

CARMIGNANO DI BRENTA - The sound of silence di Simon e Garfunkel, Se è vero che ci sei di Biagio Antonacci, Hallelujah di Leonard Cohen e Di sole e d'azzurro di Giorgia. Sono questi i quattro brani scelti dalla cantante Benedetta Caretta per esprimere in musica sensazioni e sentimenti di questo particolare momento di vita. Quindici minuti di una performance segreta, regalata ai tantissimi fan, da quelli di Carmignano di Brenta dove vive, a quelli italiani ed internazionali. Seduta sul muretto del terrazzo sul tetto della sua abitazione ha regalato quello che probabilmente fino ad ora è il suo concerto più intenso e sentito. Non per i quindici minuti, ma per la profondità ed il significato che ha voluto dare con le sue interpretazioni. Sono state seguite in diretta da almeno 50 mila persone e poi decine e decine di migliaia le visualizzazioni nei social ed i commenti entusiasti.

PAROLE DI SPERANZA

Una performance assolutamente non pubblicizzata quella di Benedetta, 23 anni, dieci anni fa vincitrice della seconda edizione della trasmissione di Canale 5 Io canto. Diplomata al liceo linguistico, laureata in canto jazz, al quinto anno di conservatorio dove studia chitarra e pianoforte, Benedetta ha accolto la proposta del sindaco Alessandro Bolis e dell'assessore alla Cultura Daniela Baldo. L'evento è inserito nel cartellone online La cultura non si ferma organizzato dalla municipalità. L'invito lanciato via social era solo quello di collegarsi alle 21 nel sito del Comune perché ci sarebbe stata una grande sorpresa. Benedetta in apertura, sulle note di pianoforte e sax, ha lanciato parole di speranza: «Forse anche voi provate le mie emozioni in questo momento difficile che stiamo vivendo, abbiamo paura ma ci sentiamo anche uniti in modo particolare, è bello avere una famiglia, una casa dove stare assieme, un paese come Carmignano che ti rende orgoglioso perché non ti lascia da solo e come può ti aiuta, una regione, il Veneto, che ti fa sentire un esempio, e per quello che più sento vicino a me, la musica che unisce, emoziona e ci dà speranza, e proprio questa, come dice Papa Francesco non dobbiamo farcela rubare da niente e da nessuno perché potranno tagliare tutti i fiori, ma non potranno mai fermare la primavera».

Benedetta ha dovuto rimodulare la sua vita. In casa ha allestito uno studio musicale e attraverso internet continua a fare musica, a cantare, sperando di ritornare a contatto con il pubblico in breve tempo. Dallo scorso ottobre collabora con Stjepan Hauser componente dei noto duo di violoncellisti 2 Cellos. Le loro interpretazioni spopolano. Il brano I will always love you di Whitney Houston ha superato le 100 milioni di visualizzazioni. «Ringrazio Benedetta, è stata apprezzatissima, la sua voce ci ha tranquillizzati ed entusiasmati. É una grande professionista ed è entrata nel cuore di tutti - sono le parole del sindaco - le proporrò la direzione artistica del Festival della Felicità. Una prima edizione con manifestazioni benefiche, con grandi nomi, per ritornare a fare comunità non più in modo virtuale».



