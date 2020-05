Coronavirus Veneto, oggi 25 nuovi contagiati dopo lo 0 di ieri. Sette morti, 6 nello stesso ospedale

Coronavirus Veneto, il bollettino di oggi, 22 maggio 2020, segnala un ritorno dei casi di positivi (+25) che salgono a 19.063 (rispetto ai 19.038 di ieri alle 17 quando per la prima volta non vi era stato aumento di casi (dalle 8 alle 17).

Sono stati dunque 25 i nuovi positivi rispetto alla rilevazione di ieri sera: di questi, 21 sono stati rilevati nella notte e solo 4 nella giornata di oggi tra le ore 8 le 17. Tutto questo a fronte anche degli oltre 15mila tamponi ancora da esaminare e fermi a causa della rottura del macchinario a Padova: mercoledì 20 il Veneto era arrivato a farne 536.798, con un aumento di oltre 12.000 tamponi nell'arco delle 24 ore.

Gli attualmente positivi oggi - 22 maggio - sono 2954 ben 293 meno di ieri. I ricoverati scendono a 535 (-15) di cui 39 in terapia intensiva. I guariti sono 14247. In isolamento domiciliare 3132 (-78).

Le vittime di oggi sono sette: sei all'ospedale di Santorso (Vicenza) e una in quella di Villafranca per un totale di 1862 morti tra ospedali, case di riposo, strutture esterne.

Il commento

Il Veneto aveva raggiunto ieri lo zero contagi, in anticipo rispetto alle previsioni. Lo aveva annunciato il professor Andrea Crisanti, sottolineando «il risultato di un lavoro che ha visto in prima linea la Regione, l'Università di Padova e l'Azienda Ospedale di Padova».

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

