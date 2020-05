Coronavirus Veneto, il bollettino di oggi: una vittima del virus a Vicenza. Sono 3286 gli attualmente positivi

Bollettino del contagio in Veneto

Sono solo 8 i nuovi casi di positività al Covid in Veneto nelle ultime 24 ore, per un conteggio totale di 19.038 infetti dall'inizio dell'epidemia. Lo riferisce l'ultimo bollettino della Regione. Prosegue il calo nelle terapie intensive, dove si trovano 46 pazienti, dei quali 31 già negativizzati. Una curiosità statistica, infine, rispetto al bollettino di ieri sera (il Veneto diffonde due report nelle 24 ore). Per effetto della verifica sui tamponi inizialmente positivi, ma dubbi, che poi vengono ripetuti, il dato dei positivi totali di stamane è addirittura inferiore di 2 unità rispetto a quello di ieri sera, 19.038 contro 19.040.

Bollettino degli Ospedali del Veneto

Ultimo aggiornamento: 15:21

, il bollettino di oggi, 21 maggio 2020 (i dati sono da valutare rispetto al bollettino di ieri sera). Sono in totale 19.038 i casi di tamponi positivi (dato cumulativo) nella nostra regione. Gli attualmente positivi sono 3286, 13.911 i negativizzati. In isolamento domiciliare ci sono 3210 cittadini. Una vittima nella notte, all'ospedale di Vicenza.