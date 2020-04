PADOVA - Il virus fa strage di anziani ma frena la sua corsa: ieri sono stati segnalati 69 nuovi casi in provincia. Rimane drammatica però la conta dei decessi, altre dodici persone se ne sono andate a causa delle complicanze del Coronavirus. All’ospedale di Schiavonia è morta Romilda Bertollo, 92 anni, di Montegrotto. Sempre al Madre Teresa di Calcutta non ce l’ha fatta un 72enne di Schiavonia.

In Azienda ospedaliera è invece spirato il 68enne Carlo Dario, di Vigodarzere e a poche ore di distanza altre due persone. La situazione più preoccupante rimane nelle case di riposo, dove si sta consumando una silenziosa strage.

L’istituto di Monselice ha dovuto dire addio a Edda Oseliero, 82 anni, originaria di Conselve. Sempre ieri è morto Armando Parolo, 92 anni, di Ponso, ospite della casa di riposo di Galzignano. Il centro anziani di Bovolenta, invece, piange Vittorio Baldo, 86 anni, di Legnaro. Un altro lutto è stato registrato nella casa di riposo di Merlara.

Dall’inizio dell’emergenza l’epidemia di Covid-19 si è portata via 174 padovani, di questi 79 risiedevano nelle case di riposo. Nei giorni scorsi sono decedute anche due ospiti della struttura Maria Bambina di Padova: la 95enne Teresina Simionato di Noventa Padovana e Maria Rossi, 101 anni di Saonara. A Milano invece è morto Franco Scarso, 95 anni, originario di Monselice.

I DATI

Secondo gli ultimi dati forniti dalla Regione Veneto nelle strutture residenziali presenti sul territorio dell’Ulss 6 Euganea gli ospiti positivi sono 418. I decessi sono 79, il tasso di letalità in provincia di Padova si ferma al 15,9% contro una media nazionale del 31,3%. La percentuale mette in relazione i deceduti a causa del Coronavirus con la platea di ospiti ammalati. Le strutture residenziali per anziani presenti a Padova e provincia sono 39 e il numero di ospiti arriva a 4.910. Il test rapido sulla goccia di sangue finora è stato eseguito a 2.191 anziani, il tampone orofaringeo a 2.338. Risultano positivi al Coronavirus 418 ospiti, di questi 39 sono ricoverati in ospedale perché in condizioni più gravi. Sul totale degli ospiti, il 9% risulta positivo. Spostando l’attenzione sugli operatori delle case di riposo, risulta che in provincia di Padova lavorino 4.152 soggetti. A 287 è stato effettuato il test rapido, mentre a 3.598 il tampone orofaringeo. Sono risultati positivi in 172, ovvero il 4% del totale. Intanto la situazione sembra essere tornata alla normalità nella residenza Parco del Sole a Padova. Nella struttura di via Boccaccio nei giorni scorsi era scattato l’allarme perché 13 anziani avevano mostrato tracce di anticorpi in seguito al test rapido. «I tamponi orofaringei dei 13 ospiti Parco del Sole, risultati positivi al sierologico, si sono dimostrati tutti negativi – spiega il direttore Andrea Merlo -. Anche i 120 tamponi dei dipendenti ad oggi non hanno dato casi positivi».

I CONTEGGI

I casi di Coronavirus nel territorio padovano sono 3.439. E’ quanto emerge dagli ultimi report di Azienda Zero emessi ieri e lunedì sera. I padovani che risultano positivi al tampone sono 2.474 mentre i “negativizzati” guariti sono 791. Ancora invariato il dato sulle persone in isolamento domiciliare: 4.882 in tutta la provincia. Intanto il cluster di Vo’ mostra più guariti che ammalati: ad oggi si sono negativizzati in 75, solo nove persone sono ancora positive al tampone. Nessun cittadino è ricoverato in ospedale.

I ricoveri si confermano in calo. In Azienda ospedaliera in area non critica sono assistiti 93 pazienti, quattro in meno rispetto l’altra sera. In terapia intensiva sono occupati 17 letti, due i pazienti in meno. All’ospedale di Schiavonia in area non critica sono assistiti 120 pazienti (+3). Si abbassa a 9 il numero di letti occupati in rianimazione (-5).



