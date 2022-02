Controlli a raffica: bar fuori regola con le slot, laboratori tessili fatiscenti, automobilisti che fuggono all'alt

CAMPOSAMPIERESE - Sopralluoghi in laboratori cinesi a Borgoricco, controlli legati al Codice della Strada, accertamenti su locali con all'interno slot machine. E' stato un fine settimana di lavoro per gli agenti della Polizia locale della Federazione del Camposampierese. E i numeri raccolti danno ragione all'enorme lavoro posto in essere dal gruppo di lavoro del comandante Antonio Paolocci.

A Campodarsego sono stati controllati cinquanta veicoli in transito ed identificate 70 persone. Numerosi i verbali elevati. Un automobilista è sfuggito all'alt, ma le forze dell'ordine con la targa, sono andati a verbalizzarlo direttamente a casa. Due titolari di bar, a Campodarsego e Loreggia, sono stati multati per aver lasciato i videopoker accesi al pubblico nonostante le restrizioni imposte dalla normativa regionale. A Borgoricco sono stati effettuati accertamenti a due laboratori tessili gestiti da personale cinese. All'interno del primo capannone sono stati trovati diversi alloggi di fortuna ricavati abusivamente ed utilizzati per ospitare alcuni degli operai. Inevitabili sono fioccati i verbali. La stessa situazione si è verificata nel secondo laboratorio. In questo caso alcuni operai erano alloggiati nello scantinato dell'abitazione del titolare della ditta, confinante al capannone, in condizioni precarie di igiene. Inoltre il laboratorio è risultato sprovvisto di bagni e spogliatoi, locali obbligatori per le attività produttive.