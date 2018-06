Controlli in autostrada: 22 patenti ritirate in una notte

di Gabriele Pipia

PADOVA - Si sono piazzati con sei pattuglie davanti al casello di Padova Ovest. Si sono appostati alle dieci di sera e non si sono mossi fino alle sei del mattino. Aspettavano chi entrava e chi usciva dall'autostrada, pronti a fermare chi aveva alzato troppo il gomito. Nella notte tra venerdì e sabato gli agenti della Polizia Stradale di Padova hanno controllato 285 veicoli e hanno ritirato ben 22 patenti degli automobilisti positivi all'alcoltest. Una cifra decisamente alta, se consideriamo che si tratta quasi di un conducente ogni dieci. Una percentuale simile viene registrata ogni fine settimana nei controlli ordinari della Polizia Stradale, ma in quei servizi vengono scelte strade percorse dai giovani in uscita dai locali, mentre sabato notte il controllo a tappeto ha riguardato esclusivamente l'accesso all'autostrada.