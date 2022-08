Si ferma in tempo e scende al volo: auto distrutta dalle fiamme in pochi minuti

CONSELVE - Si accorge che qualcosa non va nell'auto, si ferma in tempo, scende al volo per vedere la sua macchina prendere fuoco e in pochi minuti venire completamente distrutta dalle fiamme. E' successo alle 20 di oggi, 5 agosto 2022, in via delle Industrie a Conselve. Sono intervenuti i Vigili del fuoco di Piove di Sacco.