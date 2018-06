Abusi sulla commessa, ambulante nigeriano alla sbarra

di Luca Ingegneri

CONSELVE - Lei sostiene di aver subìto avances di natura sessuale, lui respinge con fermezza ogni addebito. Sarà necessario un approfondimento processuale per fare luce su quanto accaduto in un negozio di abbigliamento di Conselve. Violenza sessuale. È l’accusa da cui dovrà difendersi davanti ai giudici del tribunale collegiale Afam Kingsley Egeonu, 44enne venditore ambulante di origini nigeriane, domiciliato all’asilo notturno di via del Torresino. Accogliendo la richiesta della Procura, il giudice dell’udienza preliminare Mariella Fino ne ha disposto il rinvio a giudizio.