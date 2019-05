Il patron Franceschi (Grafica Veneta): «Compio 50 anni e ricomincio a vivere»

di Alda Vanzan

Ha rifiutato i regali: «Se proprio volete, portateli in parrocchia a Trebaseleghe». E quando è stato il momento di spegnere le candeline accese sopra il tiramisù e di brindare con la sua famiglia, non solo moglie e tre figli ma tutti i suoi 500 dipendenti, Fabio Franceschi ha sorriso: «Con voi non festeggio i 50 anni, ma il fatto di essere tornato a star bene». Nato il 17 maggio 1969, il patròn di Grafica Veneta, il colosso di Trebaseleghe, nel padovano, che dà alla luce 16mila titoli...