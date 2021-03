I ciclisti "assaltano" i Colli: controlli di vigili e carabinieri

COLLI EUGANEI - La zona rossa non ferma gli appassionati delle due ruote. Grupponi di ciclisti già di prima mattina hanno dato l'"assalto" ai Colli Euganei nella zona in particolare di Galzignano, Cinto e Arquà. Sulle strade e lungo i passi collinari stringenti i controlli delle polizie locali e dei carabinieri. La bella giornata di sole ha favorito le "trasferte" fuoriporta.

I ciclisti si sono organizzati in gruppi numerosi invadendo i percorsi preferiti per gli allenamenti.