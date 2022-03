Ciclista investita da un'auto che poi si dà alla fuga, è caccia al "pirata": 38enne gravissima

SAN GIORGIO DELLE PERTICHE - Ha investito una donna che in bicicletta stava percorrendo via Trento ad Arsego di San Giorgio delle Pertiche, poi si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce. L'incidente stradale è successo stasera, 9 marzo alle 19,30 in aperta campagna. Ora è caccia all'auto pirata che ha provocato lo schianto e si è defilata senza prestare soccorso alla ferita.

La ferita è una donna originaria della Romania, residente a Curtarolo di 38 anni che ora si trova ricoverata in ospedale a Camposampiero in prognosi riservata. I rilievi dell'incidente e l'immediata apertura dell'attività d'indagine è curata dagli agenti della Polizia locale del Camposampierese coordinati dal vicecomandante Filippo Colombara.

A dare l'allarme ai numeri d'emergenza è stato un'automobilista di passaggio che ha notato la ciclista riversa a terra e poco distante la sua bicicletta. Dai primi riscontro gli investigatori stanno cercando un auto di colore nero. Se il "pirata" venisse rintracciato, in attesa di conoscere lo sviluppo del quadro clinico della donna in ospedale, rischia di essere indagato per omissione di soccorso e fuga da incidente stradale con feriti. L'area teatro dell'incidente non è coperta da videosorveglianza, ma gli agenti sono fiduciosi sul felice esito dell'attività investigativa.