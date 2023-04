Galzignano. Ciclista perde il controllo della mountain bike in discesa e sbatte la testa

GALZIGNANO TERME (PADOVA) - Percorrendo in discesa la pista Blu Line nel Parco dei Colli Euganei, oggi 27 aprile, un ciclista ha perso il controllo della sua mountain bike ed è caduto a terra sbattendo la testa. I compagni che si trovavano con lui hanno dato l'allarme e verso le 14 la Centrale del 118 ha attivato il Soccorso alpino di Padova, per un eventuale supporto all'elicottero di Treviso emergenza, che stava arrivando in zona.

Una squadra di 5 soccorritori ha raggiunto la sede della Protezione civile di Valsanzibio, mentre l'eliambulanza riusciva a individuare l'infortunato, un 65enne di Boara Pisani, che aveva riportato un sospetto trauma cranico e una ferita alla testa. Recuperato con un verricello di 30 metri l'infortunato è stato poi trasportato all'ospedale di Padova, dopo la verifica delle sue condizioni da parte dell'equipe medica.