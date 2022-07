Giro donne, un fiume in rosa per le strade di Padova. Una folla di tifosi di tutte le età per sostenere le cicliste arrivate da ogni parte della penisola e non solo, per conquistare il Giro donne 2022. Un vero e proprio spettacolo. L'arrivo in piazza delle Erbe tra gli applausi e le urla dei presenti. A vincere, per la terza volta è Annemiek Van Vleuten.