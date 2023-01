LIMENA - Va a funghi lungo il Brentella e cercando fra ramaglie e foglie trova un proiettile di artiglieria. Il fatto è accaduto ieri mattina lungo il percorso vita di via Matteotti che costeggia il canale a Limena. Per il tratto di percorso immerso nel verde dove è stato rinvenuto l'ordigno è stata predisposta la chiusura dopo l'avvio dell'iter per la rimozione dell'oggetto potenzialmente pericoloso. Il ritrovamento del grosso proiettile che potrebbe risalire alla II Guerra Mondiale è avvenuto nel tratto di percorso che dalla passerella ciclopedonale sale verso Ponterotto: l'interdizione del percorso inizia duecento metri più in su rispetto alla passerella. Qui sono stati tirati i nastri dalle forze dell'ordine dopo il sopralluogo.

«Su richiesta delle autorità militari si è disposta la chiusura del percorso vita lungo via Matteotti - ha comunicato il sindaco Stefano Tonazzo -. Questa mattina (ieri, ndr) in seguito ad una segnalazione la Polizia Locale ha rinvenuto un proiettile di artiglieria, probabilmente risalente alla seconda guerra mondiale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Limena ed è stato avviato l'iter per la rimozione dell'oggetto potenzialmente pericoloso». Il sindaco precisa che immediatamente è stato predisposto il divieto assoluto di attraversare il percorso vita di via Matteotti e di avvicinarsi per qualsiasi motivo alla zona delimitata dai nastri. L'area interessata dal ritrovamento del proiettile viene anche sorvegliata dalle forze dell'ordine con passaggi di controllo, e si attende ora di conoscere le disposizioni degli artificieri per l'intervento di recupero. Il percorso vita di via Matteotti rimarrà ovviamente chiuso fino a quando non saranno completate tutte le operazioni che il caso richiede. Non è una novità il rinvenimento di residuati bellici risalenti al secondo conflitto mondiale nelle campagne padovane. Uno degli ultimi è stata la bomba aerea rinvenuta a Carmignano di Brenta e fatta brillare.