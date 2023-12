PADOVA - Si avvicinano al tutto esaurito i ristoranti e le trattorie di Padova e provincia per la notte più lunga dell'anno. Il cenone di domani tende a bissare il felice "sold out" natalizio con numeri in crescita anche in termini di locali aperti: quasi cinquanta in più rispetto alla fine del 2022, quando le attività al lavoro l'ultima sera dell'anno erano circa 750. A gioirne è la presidente dell'Associazione Provinciale Pubblici Esercizi, Federica Luni: «Saranno circa 800 le attività di ristorazione che rimarranno aperte la notte del 31 dicembre, durante la quale i festeggiamenti faranno il paio con la buona cucina». Mentre il 75% dei locali già registra il tutto esaurito, si prendono in queste ultime ore le prenotazioni per i pochi tavoli rimasti liberi.

IL QUADRO

«Per circa la metà dei locali, le prenotazioni quest'anno vanno meglio dell'anno scorso, segnale che padovani e turisti hanno ancora voglia di divertirsi, lasciandosi accogliere per una sera dalla professionalità degli esercenti», sorride la presidente, garantendo che anche i prezzi sono sostanzialmente stabili, con una "forbice" che in media varia dai 70 ai 120 euro, in linea con il Capodanno passato. «A Padova e provincia - continua Federica Luni - a parte qualche evento particolare, i prezzi sono in linea o leggermente inferiori rispetto alle medie nazionali e, comunque, stiamo registrando sempre più locali che propongono il meno impegnativo menù alla carta». Questo tipo di offerta, infatti, rappresenta la soluzione preferita o l'alternativa al menu fisso per il 56% dei locali. Ma non sono solo il menu e la lista dei vini a catalizzare l'attenzione di una serata così speciale. Altra voce importante nell'offerta della notte a cavallo tra il 31 dicembre ed il primo gennaio è quella dedicata all'intrattenimento. Al cenone ed al brindisi finale, nove locali su dieci affiancano un'animazione soft, contraddistinta dalla musica di sottofondo soprattutto con gruppi musicali e piccole orchestre, mentre il restante 10% intratterrà la sua clientela con musica e balli fino a notte inoltrata e, per chi resisterà fino all'alba, nche con le brioche ed il caffè del mattino.

I CONTI

Una spesa affatto leggera per i pubblici esercenti, secondo la presidente: «I costi legati all'intrattenimento scoraggiano molti esercenti dall'organizzare eventi che durino tutta la notte: oltre ai compensi degli artisti, ci sono i diritti Siae, ma anche le maggiori spese legate al personale dipendente, al riscaldamento e tutti gli oneri accessori collegati al prolungamento dell'orario di apertura». Ad incoraggiare i ristoratori sono i numeri: 55mila sono i clienti, tra padovani e turisti, che hanno scelto di passare la notte di Capodanno in un pubblico esercizio aperto, ben 800 tra i 1.400 in totale. Il prezzo medio di 90 euro per il menù "tutto compreso" sale a 115 euro quando si aggiunge il veglione con musica e ballo fino a tardi, costando in entrambi i casi mediamente 5 euro in più rispetto al 2023 e garantendo un fatturato totale di circa 4 milioni di euro a livello provinciale. Se, infatti, il 35% dei locali intervistati ha mantenuto lo stesso prezzo del 2022 per il menù, nel 40% dei casi il costo è aumentato fino a 5 euro e nel restante 25% è salito tra i 5 e i 10 euro. Da 30% è cresciuto a 56% il numero dei locali che propongono il menù alla carta, mentre nel 31% di quelli aperti oltre al menù "servito" si propone anche il menù per asporto o consegnato a casa con le diverse formule di delivery. In un locale su quattro, la parte del leone tra gli avventori che hanno già prenotato il veglione di San Silvestro la fanno i turisti. A loro sarà garantita una cena particolareggiata nel 66% dei casi, mentre il 20% dei locali offrirà anche la musica di sottofondo, l'8% la musica dal vivo ed il 6% allestirà veri e propri spazi per ballare ed iniziare il 2024 nel più allegro e frizzante dei modi.