Il cavalcavia di Brusegana non è più sicuro: il tratto sopra la ferrovia dovrà essere abbattuto. Subito stop ai mezzi pesanti

PADOVA - L’anno prossimo sarà abbattuto e ricostruito un tratto del cavalcavia di Brusegana a ridosso dell’aeroporto Allegri. Di fatto si tratta di uno dei più importanti accessi viari alla città, che intercetta quasi tutto il traffico che arriva dalla zona dei Colli diretto in centro o in tangenziale. Un intervento che s’inserisce all’interno del piano di messa in sicurezza dei ponti cittadini, fatto scattare dal Comune di Padova nell’agosto del 2018 nei giorni immediatamente successivi alla tragedia del ponte Morandi a Genova.

APPROFONDIMENTI PADOVA Cavalcavia Borgomagno, problemi statici. Nuova ordinanza: bus...

Un piano che negli anni ha portato al completo rifacimento del ponte sulla tangenziale di via Vigonovese, al consolidamento del cavalcavia Borgomagno che unisce la stazione all’Arcella e che a breve farà partire i cantieri in su un paio di manufatti lungo la tangenziale est, su ponte Paleocapa e sul Ponte di Pontecorvo in centro storico. «Dai rilievi effettuati nei mesi scorsi – spiega il vicesindaco Andrea Micalizzi – il tratto di cavalcavia che passa sopra la ferrovia presenta dei problemi statici che richiedono l’abbattimento e il rifacimento parziale del manufatto. L’intervento riguarderà solamente la corsia che dal centro va in direzione Colli – aggiunge – in tutti i casi, si tratta di un cantiere molto complesso perché andrà a coinvolgere anche la ferrovia sottostante». Per finanziare il progetto, palazzo Moroni ha già stanziato 1 milione di euro. Salvo imprevisti, i lavori dovrebbero iniziare l’anno prossimo. Nel frattempo, sul cavalcavia, è scattato il divieto di transito per i mezzi pesanti che arrivano dalla città.