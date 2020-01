Cattelan choc: crocifissione al femminile all'asta per 800mila sterline Foto

Cattelan, opera choc dell'artista di Padova: una crocifissione femminile battuta all'asta da Sotheby's martedì 11 febbraio a Londra con una stima tra 600.000 e 800.000 sterline. L'opera «Untitled» del 2007 stimata tra 600.000 e 800.000 sterline sarà offerta l'11 febbraio Londra. Pochi mesi fa Cattelan ha fatto molto parlare e discutere per la sua ultima opera: una banana vera attaccata al muro con uno spesso nastro adesivo grigio, poi venduta per 120 mila dollari (circa 108mila euro).

Maurizio Cattelan, 60 anni, per eccellenza l'artista italiano contemporaneo "politicamente scorretto", si appresta nuovamente a fare scalpore con una controversa opera che sarà battuta all'asta: si tratta di «Untitled» del 2007, un lavoro in resina, pittura, capelli umani, tessuti e legno che rappresenta una sorta di crocifissione al femminile.



Il water d'oro di Cattelan rubato da palazzo storico: era stato offerto ai Trump, vale un milione di euro

Già proveniente dalla Galleria Perrotin di Parigi, «Untitled» è stata esposta a New York al Solomon Guggenheim nel novembre 2011 al centro della sala principale, nel corso della mostra antologica dedicata all'artista padovano. Il lavoro, spiega Sotheby's in un comunicato, provoca angoscia e sensazione di morte e il tutto è accresciuto dalla posizione del corpo: «La schiena della donna, infatti, è rivolta verso il pubblico e i piedi, visibilmente sporchi, ricordano allo spettatore che prima la figura camminava sulla terra, tra di noi, se non vogliamo disturbare Caravaggio…». La composizione di Cattelan nasce dalla visione di una foto di Francesca Woodman del 1977, la quale, in un autoritratto, riprende se stessa appesa ad una porta, vestita di una tunica bianca. Attraverso la premonizione della mortalità, questo lavoro come la maggior parte delle opere di Cattelan, delinea «una vera e propria rappresentazione della condizione umana, ed è capace di sedurci e insieme sconvolgerci», spiega sempre Sotheby's.

Una delle opere più discusse di Cattelan: Hitler inginocchiato



