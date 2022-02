PADOVA - É stata trovata senza vita a letto, nella casa dove viveva assieme alla madre, colta probabilmente da un malore improvviso. Domenica scorsa, a soli 44 anni, è morta Cristiana Pasquetto. La famiglia, affranta dal dolore, si è trincerata dietro il silenzio, non volendo spiegare nulla di quanto accaduto. Cristiana Pasquetto viveva da separata, nella casa natia con la madre, in via Pietro Bembo. Fino a domenica scorsa, nulla poteva far presagire il drammatico e inaspettato epilogo. La donna lascia i suoi due amati figli maschi. Cristiana lavorava da circa 20 anni al supermercato Alì in via Siracusa, in zona Salboro. Faceva la cassiera ed era molto conosciuta in zona, visto che da parte sua non mancava mai un sorriso o un gesto gentile nei confronti del prossimo. Sul posto di lavoro aveva legato con molti, creando solide e sincere amicizie, dove era inoltre apprezzata per la sua serietà e dedizione. Cristiana lascia un profondo vuoto tra amici, conoscenti e colleghi che tanto la stimavano e l'amavano.

«Sarà nel nostro cuore per sempre, non la dimenticheremo mai dichiarano, uniti, i colleghi del supermercato Alì di via Siracusa - la ricordiamo con affetto per la sua gentilezza, per la sua educazione e per il suo senso del dovere. Da oggi abbiamo un angelo in più in cielo. Ciao cara Cristiana».

Una giovane vita spezzata, a soli 44 anni, per cause non note. Sul corpo della donna non sono stati disposti né riscontri diagnostici, né l'autopsia. Grande il dolore provato dalla famiglia per questa morte che fatica ad avere un perché. Nell'abitazione di via Pietro Bembo sono intervenuti i sanitari del Suem e i carabinieri ma senza poter fare nulla. I funerali di Cristiana Pasquetto vengono celebrati oggi alle 9.30 nella chiesa di San Giacomo Maggiore di Albignasego, dove si giungerà dall'ospedale. Dopo la celebrazione si proseguirà per il cimitero di Salboro. Oltre alla mamma, la ricordano con affetto i due figli, le tre sorelle, i cognati e i nipoti.