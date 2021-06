Italia-Austria, gaffe della presidente del Senato Casellati: «Grazie ragazzi». Ma twitta la bandiera dell'Irlanda

Dopo la sofferta vittoria dell'Italia agli ottavi di finale di Euro2020 contro l'Austria, anche la presidente del Senato Elisabetta Casellati si è unita al coro di festeggiamenti per gli azzurri attraverso un tweet pubblicato sul suo profilo twitter ufficiale. Peccato che abbia commesso una gaffe che non è passata inosservata agli utenti del social network. Elisabetta Casellati, al termine della partita giocata allo stadio di Wembley, ha pubblicato una foto che la ritrae con la maglia azzurra tra le mani e la didascalia: «Grazie ragazzi, grazie Italia. Andiamo avanti!!!», insieme all'emoji di una bandierina...irlandese! Sicuramente una svista, immediatamente notata dai followers. Non altrettanto istantanea la rimozione dell'errore (poi modificato con l'inserimento del tricolore giusto) che ha scatenato l'ironia.