Capodanno all'insegna del bere a Padova: in tanti soccorsi per intossicazione alcolica. Cassonetti incendiati dai botti

PADOVA - Notte di fine anno e brindisi sfrenati all'anno nuovo, questa la cifra stilistica dei festeggiamenti di San Silvestro nella città di Padova. Basti pensare che gli operatori del Suem sono dovuti intervenire per soccorrere molte persone in preda ad intossicazione alcolica. Al lavoro anche i vigili del fuoco per alcuni cassonetti incendiati per errore dai botti di Capodanno.