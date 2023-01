Incendi accesi dai botti di mezzanotte: nottata di super lavoro per i pompieri

Nottata di super lavoro per i vigili del fuoco impegnati a spegnere roghi accesi dai botti per salutare il 2022. Sono stati 51 gli interventi dei vigili del fuoco dei comandi del Veneto effettuati dalle 20 di San Silvestro alle 8, del 1° gennaio, esclusivamente per incendi riconducibili ai festeggiamenti di Capodanno. Ecco i numeri provincia per provin ia: a Venezia 22 interventi, Padova 9, Verona 9, Vicenza 7, Belluno 2, Rovigo 2, Treviso 0. La gran parte degli interventi hanno riguardato incendi di cassonetti e cumuli di rifiuti.