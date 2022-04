Schiva i treni sui binari, cane salvato dalla polizia ferroviaria

VIGODARZERE - Disavventura a lieto fine, grazie all’intervento degli operatori della Polizia ferroviaria, per un cane allontanatosi da casa all’insaputa dei proprietari. Nei pressi di Vigodarzere, era stata segnalata la presenza dell’animale che, spaventato e disorientato, non riuscendo a trovare un passaggio per allontanarsi dall’area ferroviaria, continuava ad attraversare i binari, schivando pericolosamente i treni in transito.

Gli agenti, intervenuti sul posto, sono riusciti a rintracciare e a mettere al sicuro la bestiola, che è stata accudita, in attesa di essere affidata alle cure di una ditta incaricata del recupero animali. I successivi accertamenti hanno consentito di rintracciare il proprietario, ignaro di quanto accaduto, che ha potuto nuovamente riabbracciare il suo amico a quattro zampe.