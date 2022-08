CAMPOSAMPIERO - A settembre la polizia locale della federazione del Camposampierese coordinata dal comandante Antonio Paolocci potrà contare su un nuovo acquisto fondamentale per il contrasto all'assunzione e allo spaccio di stupefacenti. «La nostra nuova unità cinofila, Cooper, uno splendido esemplare di labrador - ha detto Paolocci - comincerà l'addestramento specifico per la ricerca di sostanze stupefacenti. Questo ci darà un'arma in più per contrastare il fenomeno dello spaccio e del consumo delle droghe sul nostro territorio che sempre più spesso vede coinvolti giovanissimi».

Proprio in tema di droga e giovani, lunedì pomeriggio gli agenti dell'unità operativa di sicurezza urbana, si sono portati a Loreggia per uno specifico servizio antidroga dopo alcune segnalazioni pervenute in comando da parte di cittadini preoccupati. Ebbene, alla vista degli agenti un giovane ventenne ha cercato di disfarsi di un involucro sospetto. All'interno si è poi appurato, vi erano due grammi di marijuana. Il ragazzo in compagnia di un amico, al momento del blitz si trovava seduto su una panchina in una zona appartata di un parco pubblico. Il tentativo di disfarsi dello scomodo involucro non è andata a buon fine.

I poliziotti hanno notato tutto, recuperando la sostanza stupefacente. Portato in comando il ventenne è stato sottoposto a perquisizione. Negli slip sono stati rinvenuti ulteriori due grammi di hashish. La successiva perquisizione della sua automobile ha consentito di trovare e sequestrare ancora altra droga per un totale di 14 grammi tra marijuana e hashish.

Sollecitato dalle domande degli agenti della Federazione il ventenne avrebbe dichiarato che la droga trovata in suo possesso era tutta per uso personale. Si sarebbe fatto un piccola scorta dovendo partire a breve per le ferie. Essendo incensurato, al giovane è stata contestata la violazione del Testo Unico sugli stupefacenti, che punisce appunto la detenzione per il consumo strettamente personale. Ora dovrà sostenere un colloquio in Prefettura con uno psicologo e potrebbe rischiare il ritiro della patente di guida e dei documenti personali. Nei casi più gravi, possono essere anche previsti percorsi di recupero nei centri per le dipendenze o presso i Sert. L'attività di prevenzione da parte degli agenti della Polizia locale proseguirà sui territori di competenza per tutto il periodo estivo. Da settembre in poi gli interventi andranno ad interessare anche le aree di aggregazione giovanile nelle immediate vicinanze delle scuole. L'obiettivo del personale del comandante Paolocci è quello di salvare più giovani possibili da una piaga, la droga, che ogni anno vede sempre più assuntori anche minorenni.